Ridderkors til byrådsmedlemmer

Lone Yalcinkaya får ridderkorset. Foto: Gladsaxe Kommune.

Byrådsmedlemmerne Lone Yalcinkaya, Ole Skrald og Klaus Kjær havde gjort sig fortjent til at modtage Dannebrogordenens Ridderkors for mange års indsats i politik

Af Peter Kenworthy

De tre byrådsmedlemmer fik fortjenstmedaljen af borgmesteren efter byrådsmødet 24. november.

– Der skal ikke herske tvivl om, at inde bag den, til tider meget kontante facade, banker der et stort og varmt hjerte, sagde borgmester Trine Græse (A) til Lone Yalcinkaya (V), inden hun fik sin medalje.

– Og så er du jo ikke bare en mand af folket. Nej, du er i sandhed folkets mand, fortalte Trine Græse til Ole Skrald (A).

– Du er en utrolig høflig, venlig og loyal mand, både overfor dit parti, dine partikollegaer og de beslutninger, flertallet træffer, fortalte borgmesteren Klaus Kjær (O).

Når man har været medlem af en kommunalbestyrelse eller byråd i mere end 16 år, kan man indstilles til at modtage Ridderkorset, hvis man vurderes at have gjort sig fortjent til det.



Ole Skrald fik også sin fortjenstmedalje. Foto: Gladsaxe Kommune.



Også Klaus Kjær fik Ridderkors. Foto: Gladsaxe Kommune.