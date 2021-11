Sådan optimerer du arbejdsmiljøet for dine medarbejdere

SPONSORERET INDHOLD: Som virksomhedsleder har du et enormt ansvar både for virksomhedens produktion samt dine medarbejderes trivsel, som du sikkert allerede ved, er disse to aspekter dog ikke adskilte.

Af SPONSORERET INDHOLD

Tværtimod, medarbejdere der trives og er glade for deres job, præsterer nemlig også bedre, og skaber derved et bedre resultat for din virksomhed. Men det går dog ikke, at du udelukkende fokuserer på dine medarbejderes velbefindende. Hvis du indretter jobbet til dem, begynder de per automatik at slække mere på produktionsopgaverne. Men stiller du for høje krav til dem, risikerer du, at de bliver stresset og i værste fald udbrændte. Det er derfor en balance, som du som leder skal kunne ivaretage.

Skab de bedst mulige arbejdsbetingelser for dine medarbejdere

Arbejdsmiljøet er dog et område, hvor du kan intervenere med stor fordel. Et godt arbejdsmiljø kommer nemlig dine medarbejderes trivsel til gode, uden at det går udover virksomhedens effektivitet. Derfor bør du fokusere på at skabe så godt et arbejdsmiljø som overhovedet muligt. Og det er der desværre ikke nogen løsning på, som passer perfekt til alle. Det er i høj grad forskelligt fra virksomhed til virksomhed.

Men som udgangspunkt bør du tænke i at gøre arbejdet så let som muligt for dine medarbejdere. Det skal ikke forstås som, at du skal sætte dem til kedeligt og ensartet samlebåndsarbejde. Men det skal i højere grad forstås som, at dine medarbejdere skal have de bedste betingelser for at løse jobbets udfordringer.

Så det kunne eksempelvis være at skabe nogle lyse og behagelige kontoromgivelser. Det kunne også være, at indføre motion på arbejdspladsen, indføre sund mad i kantinen eller at sørge for dine medarbejderes sociale trivsel. Det kunne også være af mere praktisk karakter, som eksempelvis at sørge for, at printeren altid fungerer. Her kan du rent lavpraktisk eksempelvis leje en printer – hvilket du kan gøre ved hjælp af dette link: https://printerguys.eu/da/. Mulighederne er mange, men vigtigst af alt er, at du tager udgangspunkt i din virksomheds kultur og miljø.

Fokuser på din udstråling som leder

Som leder er du automatisk også en rollemodel og et forbillede for dine medarbejdere. Du har dermed en magt til at påvirke kulturen i virksomheden, og avle nogle værdier og normer, som kan være gavnlige for virksomheden. På den måde kan du være med til at skabe effektiviserende ændringer i virksomheden ved at ændre dit eget adfærdsmønster. Hvis du eksempelvis ønsker en samarbejdskultur, kan du inkorporere denne adfærd ved at agere samarbejdende overfor dine medarbejdere. Du kan eksempelvis have din kontordør stående åben, så dine medarbejdere altid kan komme ind og få vejledning hos dig. Ønsker du derimod en mere konkurrencepræget kultur, kan du motivere dine medarbejdere ved at lave forskellige slags konkurrencer. Her er det også vigtigt, at du husker at belønne og rose de medarbejdere, som gør det godt. En Månedens Medarbejder-ordning er en typisk måde at gøre dette på. Oftest handler det om at blande disse kulturer. Dette kan du lære mere om ved at hyre en konsulent med speciale i arbejdspsykologi.