Af Emil Heide, Solnavej 84, 1.TH.

Jeg har efterhånden øvet sækkepibe i Høje Gladsaxe Parken i snart to år. Tilbagemeldingen har for det meste været positiv, og folk er kommet forbi for at snakke, klappe og lytte med. Men for nyligt kom der en forbi og nævnte, at nogle af dem der bor i nærheden har været generet af det. Årsagen til at jeg øver i parken er at det – de fleste dage – er den eneste mulighed jeg har, da jeg bor i lejlighed. Jeg ville også selv foretrække et indendørs øvested, men efter lang tids søgen hist og her, fik jeg tilladelse gennem kommunen til at øve i parken.

Min søgen fortsætter, og jeg har en indendørs øvemulighed om søndagen, men ellers har der ikke været bid. Så vidt jeg ved har hverken kommunen eller jeg modtaget klager. Min forhåbning er at min træning ikke er for meget til gene for dem der bor i nærheden, men hvis man gerne vil i kontakt med mig, er man velkommen til at skrive til mig på emil_heide@hotmail.com. Man er selvfølgelig også velkommen til at skrive en klage direkte til kommunen, hvis man ønsker det. Jeg ville bare lige skrive et læserbrev for at give folk noget information om hvorfor jeg er der, samt en mulighed for at kontakte mig.