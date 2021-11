Sejrstime i Sjællandsserien

VB 1968 slog Gladsaxe-Hero med 2-1 i oktober i Sjællandsserien. Siden ser det ud som om de to hold har givet hinanden hånd på at vinde så meget som muligt. Foto: Peter Kenworthy.

Hero og VB vandt begge igen i weekenden

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe-Hero fik tre tiltrængte point i fodboldens sjællandsserie, hvor holdet med sin anden sejr i træk – denne gange en 1-0-sejr hjemme over Lundtofte – rykkede op på en 11. plads. Andre Andersen scorede kampens enlige mål.

VB 1968 har også gang i en sejrs-stime, og holdet vandt sin fjerde kamp i streg 4-3 ude over IF Skjold Birkerød, efter ellers at have været bagud 2-0 efter bare 12 minutter. Yusuf Onurlu, André Riel, Mourad Saidi og Mathias Boriths stod for VB’s mål, og holdet rykkede op på andenpladsen i Sjællandsserien.

Efter en god sæsonstart i serie 1, har Bagsværd BK haft det resultatmæssigt svært på det seneste. Lørdag tabte holdet med 2-0 ude mod Frem Hellebæk, og ligger nu nummer 7.