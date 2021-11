Shelter, skur, lille hus

Hej alle medborgere! Alle kan blive hjemløse, derfor har jeg tænkt, at det ville være dejligt at der kunne blive etableret nogle steder, her i kommunen, hvor man kunne søge ly, for sne, regn og kulde. I stedet for at ligge på en bænk i en park eller et busstoppested! Er der nogen der har […]

Af Ellen Enegaard, Alsikemarken 1