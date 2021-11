Skal dine ansatte være fri for at tage madpakker med? Indfør en kantineordning på arbejdspladsen

SPONSORERET INDHOLD: Som arbejdsgiver er der mange ting, som du kan stille til rådighed for dine medarbejder for at skabe stor arbejdsglæde på kontoret. Nogle gange kan det være små ting såsom en kaffemaskine, som laver ekstra god kaffe, og andre gange kan der være større ting, såsom betalte firmaarrangementer.

En af de ting på kontoret, som kan skabe ekstra meget arbejdsglæde iblandt de ansatte, er en kantineordning. En kantineordning giver nemlig dine ansatte mulighed for at slippe for at tage madpakker med hjemmefra, samtidig med at man kan få noget frisklavet mad hver dag. I denne artikel præsenterer vi nogle vigtige ting, som man skal huske, når man skal have en god kantineordning op og køre på arbejdspladsen. Klik her for at blive klogere på en kantine bestilling.

Få styr på det praktiske

Det er ingen hemmelighed, at det kræver meget plads og kapacitet at indføre en kantineordning på arbejdspladsen. Derfor skal du først kunne finde denne plads før, at du kan indføre kantineordningen.

Når du så har fundet den nødvendige plads, skal du have installeret et industrielt køkken, hvis du planlægger at lave maden på arbejdspladsen. Hvis der ikke er plads eller nødvendighed for at installere et køkken, så man kan også overveje at få maden leveret af et cateringfirma.

Derefter skal du naturligvis have styr på de praktiske ting i forhold til opbevaringen af mad samt serveringen. Køleskabe, buffetborde og tallerkener, knive, gafler og glas er derfor noget, som du skal have styr på som noget af det første.

Tilbyd en sund og varieret kost

Når man stiller en kantineordning til rådighed for de ansatte, så er det meget vigtigt at huske på, at man er ansvarlig for at tilbyde de ansatte en sund og varieret kost. Der er meget fokus på sundhed for tiden, og det er derfor vigtigt at man er opmærksom på at tilbyde forskellige former for mad – både varm og kold mad, men man skal også huske på, at der kan være nogle personer, som ikke spiser bestemte fødevarer.

Vær derfor opmærksom på både at tilbyde mad, som er sund og varierende samt mad, som tilgodeser personer med allergier eller vegetarer og veganere.

Installer et betalingssystem

Når man har fået styr på det praktiske samt er opmærksom på maden, så er det tid til at overveje et betalingssystem, som gør det nemt og hurtigt at betale for maden.

Her kan en touchskærm være meget relevant, da det sparer både de ansatte samt kantinepersonalet for en masse tid. En touchskærm kan også både benyttes af de ansatte i kantinen, som indtaster maden, men hvis man vil optimere sin kantine ekstra, så kan man også lade de ansatte taste deres mad ind selv. Hvis man tilbyder en buffet til en fast pris, så er denne løsning specielt god.