Skal du se julekalender?

Der er et væld af muligheder på tv og streaming. Her er overblikket

Af Gitte Ganderup

DR1 viser Tidsrejsen fra 2014.

13-årige Sofie forsøger at undgå forældrenes skilsmisse ved at rejse tilbage i tiden. Det går ikke helt som planlagt og der er store konsekvenser.

Tidsrejsen sendes fra d. 1. december på DR1 klokken 19.30.

Tidsrejsen kan også streames fra morgenstunden den 1. december på DR TV .

DR Ramasjang viser Nissebanden på Grønland fra 1989.

Slotnisse Hr. Mortensen, skibsnissen Skipper, kræmmernissen Gemyse, grød- og pulternissen Lunte samt den unge nisse Puk, bliver sendt på en mission af Agent A38 for at hjælpe med at lave julegaver til børnene, mens Julemanden er draget ud efter to stjernesten

Nissebanden sendes på DR Ramasjang fra d. 1. december klokken 17.00.

På DR TV

kan du se eller gense flere, gamle julekalendre som Pagten, Bamses Julerejse, Ramajetternes Jul, Jul på Slottet, Jul i Gammelby, Jullerup Færgeby, Vinterbyøster og Klassens Jul. De er alle klar på streaming.

TV2 Alletiders Nisse fra 1995 – med det særlige afsnit 0 den 30. november

Pyrus og Kandis skal skrive en opgave til Nisseversitet hvor de skal undersøge hvad en nisse er. Samtidig får rigsarkivar Bertramsen og hans sekretær Josefine en trist nyhed: Josefine er fyret, da Rigsarkivet skal digitaliseres.

For at stoppe digitaliseringen og redde det gamle arkiv sætter arkivaren sig for at bevise, at nisser findes.

Alletiders Nisse bliver sendt om eftermiddagen på TV 2.

Alletiders Nisse kan også streames på TV 2 PLAY fra den 1. december.

TV2 Kometernes jul

I år er det TV2 som præsenterer en ny-produceret julekalender. Kometernes jul handler om børnene Mie, Johannes, Noor og Elias, der deltager i et to-ugers naturvidenskabeligt kursus med fokus på astrofysik. Men to af børnene nemlig teleporteret væk til en fjern planet og nu må alle fire – fra hver deres sted i universet – kæmpe mod tiden og naturlovene for at nå at blive genforenet, inden det er for sent.

Kometernes jul kan ses fra 1. december klokken 20.00 på TV2.

Kometernes jul kan også streames på TV2 Play, hvor det kan ses 24 timer før afsnittet sendes i tv.

TV 2 Play

viser også Jesus og Josefine, Brødrene Mortensens Jul, Rasmus Klumps Julestue samt Jul i Historiehulen og The Julekalender fra 1991