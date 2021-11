Smitsom corona-variant er kommet til Danmark

Foto: Colourbox.

To mistænkte tilfælde af ny Corona-variant er påvist i Danmark hos rejsende fra Sydafrika

Af Peter Kenworthy

Den nye variant – B.1.1.529 – bekymrer virologer internationalt, fordi den har mange flere mutationer i spike proteinet end normalt, og der er usikkerhed om smitsomheden og om mulig mindre følsomhed overfor vaccinerne, skriver Sundhedsministeriet på sin hjemmeside.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at alle indrejsende til Danmark eller indrejste inden for de seneste 10 dage (fra d. 16. november), der har haft ophold (dog ikke transit) i Sydafrika, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Zimbabwe, Botswana og Namibia lader sig teste og går i isolation til negativ test på dag 4 og dag 6. Det gælder uanset vaccinationsstatus.

WHO meldte fredag ud at den nye variant er en bekymring, samt at B.1.1.529 muterer og smitter hurtigt.