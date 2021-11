SOSU-mangel

Foto: Colourbox.

De danske kommuner skal skaffe over 42.000 nye SOSU-ansatte frem mod 2030, hvis de vil fastholde velfærden. I Gladsaxe skal der findes over 300, viser beregninger lavet af FOA

Af Peter Kenworthy

De næste år vil mange SOSU-ansatte forlade faget på grund af alder, samtidig får Danmark flere ældre og plejetrængende borgere, hvilket kan undergrave en allerede udfordret ældrepleje, mener fagforbundet FOA.

Alene i hovedstadsområdet viser beregninger, at der er behov for at tiltrække 9905 flere ansatte på sosu-området frem til 2030. Københavns Kommune i top skal for eksempel ud at finde 2360 nye ansatte i en tid, hvor kommunerne allerede har svært ved at rekruttere, mens Gladsaxes andre nabokommuner skal tiltrække mellem 135 og 410 sosu-ansatte over 10 år, bare for at følge med aldersudviklingen.

Gladsaxe Kommune har, ifølge FOA’s tal, behov for at tiltrække 315 social- og sundhedsassistenter- og hjælpere frem mod 2030.

– Det er en regulær bombe under velfærden. Vi skal gøre en indsats nu. Den store forskel fra kommune til kommune viser også, at det er muligt at gøre noget, og at det er vigtigt, at vi lærer af hinanden, og arbejder sammen om opgaven siger formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA, Torben Hollmann.