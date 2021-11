Spørgeskemaundersøgelse om trafiksikkerhed

Der kommer flere og flere biler i Gladsaxe, og dermed mindre plads på vejene, hvilket kan være med til at skabe utryghed. Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxes borgere har mulighed for at deltage i en spørgeskemaundersøgelse med fokus på tryghed og trafiksikkerhed på kommunens veje og stier. Det sker som en del af arbejdet med en ny trafiksikkerhedsplan

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Kommune har lige nu ikke en opdateret trafiksikkerhedsplan, og kommunen er derfor gået i gang med at lave en ny trafiksikkerhedsplan for 2022-2027, der skal give et godt grundlag til at arbejde med trafiksikkerhed i kommunen.

I denne forbindelse inviteres alle borgere i Gladsaxe Kommune til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse, hvor de kan være med til at udpege steder i trafikken som opleves utrygge i Gladsaxe, skriver Gladsaxe Kommune på sin hjemmeside.

Pendlere, der enten arbejder i kommunen eller dagligt kører igennem kommunen, er også meget velkommen til at deltage, tilføjer kommunen.

Man skal klikke på gladsaxe.dk/trafiksikkerhedsplan for at deltage i undersøgelsen.

I en sagsfremstilling fra et møde i Trafik- og Teknikudvalget i maj 2020, kan man læse at de forventede effekter af planen blandt andet er øget tryghed. En ny trafiksikkerhedsplan vil, ifølge By- og Miljøforvaltningen, kunne udarbejdes indenfor en ramme på 500.000 kroner.

Færre dræbte og tilskadekomne

I Gladsaxe Bladet har vi i år beskrevet alt fra biler der kørte vanvidskørsel på Kildebakkegårds Alle til adskillige uheld på Motorring 3.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik var antallet af dræbte og tilskadekomne danskere i trafikken, der blev registreret af politiet, dog faldet til et historisk lavt niveau i 2019. Også i Gladsaxe, hvor der dog var en lille stigning fra 2018 til 2019.

Ifølge websitet ulykkesregistrering.dk – et interaktivt kort over trafikulykker i Region Hovedstaden siden 2018 – er der i Gladsaxe ikke mindst en del ulykker på og nær Gladsaxe Ringvej, på Søborg Hovedgade, ved Høje Gladsaxe og Gyngemose Park, samt på Buddinge- og Bagsværd Hovedgade, på Buddingevej og på og nær Hillerødmotorvejen.