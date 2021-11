Stemmer på tværs

Der blev talt om alt fra letbane og Ringbo til ældre og børn på valgmødet 2. november. Foto: Kaj Bonne.

Politikere og borgere kom godt rundt i den politiske substans til Gladsaxe Bladets valgmøde

Af Peter Kenworthy

Partierne var så at sige delt op i dem der i det store hele var tilfredse med den nuværende politiske linje, og dem der ønskede mere grundlæggende forandringer for Gladsaxe, til Gladsaxe Bladets valgmøde 2. november i den store sal i Bibliografen.

Her sad 11 lokalpolitikere fra hele det politiske spektrum klar til at promovere deres politiske sag, og love en række forbedringer, mens cirka 200 partisoldater og ”almindelige” borgere i mange aldre og afskygninger var klar med spørgsmål og kommentarer fra hverdagens Gladsaxe.

På den ene side mente borgmester Trine Græse (A) at det er Socialdemokratiet der – sammen med andre – ”har skabt det Gladsaxe vi kender”, og hun var blandt andet fortaler for brede aftaler i byrådet og fokus på rekruttering, verdensmål og bæredygtighed. Serdal Benli (F) ville gøre en god kommune bedre og pointerede at det er afgørende at kommunen skal arbejde for at nedbringe klasseskellet og være der for dem der har det sværest. Og Christina Rittig Falkberg (B) mente at vi skal passe bedre på vores kulturarv, have mere tidssvarende idrætsfaciliteter og kæmpe for den grønne omstilling.

Og på den anden side ville Martin Skou Heidemann (V) have en ny retning for Gladsaxe, eksempelvis med et bredere politisk samarbejde og med borgernes ønsker mere i fokus. Klaus Kjær (O) ville gerne have opbygget kommunens økonomi og sikre at man også stiller krav til borgerne. Lise Tønner (LG) ville have øget borgerinddragelse og mere åbenhed. Og Jørgen Juhl (LA) ville have mere valgfrihed, mindre bureaukrati, og fornyelse.

– At sidde i byrådet er som at sidde i en osteklokke – der skal nye idéer til, mente han.

Esben Johnsen (KD) advokerede for flere valgmuligheder til familierne, blandt andet ved at sikre bedre mulighed for hjemmepasning. Henrik Sørensen (C) ville have overdækkede motorveje og flere skovbørnehaver, og mente at servicen kunne blive bedre i en rig kommune som Gladsaxe. Trine Henriksen (Ø) ville have mere handling på klimaet og flere almene boliger. Og Jan Pless (NB) fortalte, at han gik til valg på mere tryghed og mindre trængsel på vejene.

Ældre og letbanen

I spørgetiden kom spørgerne rundt om en bred vifte af emner – fra ældrepleje og letbane til forhold for kommunens børn og kultur- og idrætsfaciliteter.

I et svar på et spørgsmål om manglende kommunikation og information i kontakten i ældreplejen, som spørgeren selv havde oplevet, sagde Martin Skou Heidemann (V) at det ikke var første gang at borgere falder ned igennem systemet, mens Trine Græse (A) mente at kommunen gør et stort stykke arbejde for at kommunikere de tilbud kommunen har på området.

I forhold til letbanen var linjerne trukket endnu stærkere op. Trine Græse (A) pointerede at flere passagerer i letbanen i forhold til biler vil betyde mindre CO2-udledning, mens Serdal Benli (F) mente at ”letbanen er et af de mest visionære projekter siden fingerplanen og S-togsnettet”, selvom det er træls i bygningsfasen.

Trine Henriksen (Ø) mente at det er sørgeligt at så mange træer er blevet fældet for at give plads til letbanen, men at letbanen bliver en god investering når den står færdig, mens Henrik Sørensen (C) kaldte letbanen ”den suverænt ringeste samfundsøkonomiske løsning vi kan lave”, og ønskede sig mere åbenhed i forhold til Hovedstadens Letbanes bestyrelsesreferater.

– Letbane bliver ikke en god løsning – det bliver det aldrig nogensinde, tilføjede han.

Og Jørgen Juhl (LA) pointerede at manglende parkeringsmuligheder var en del af problemet. Han foreslog – med et stort glimt i øjet – et 8. etages parkeringshus på parkeringspladsen ved Rådhuset, ”fordi Socialdemokraterne elsker jo høje bygninger”.

’Kultur er mange ting’

Som svar på et spørgsmål om ikke Gladsaxe Kommune forsømmer kulturarven, undrede Christina Rittig Falkberg (B) sig over, at man altid skulle ”kæmpe for kulturen”.

– Vi har lige været igennem halvandet år med corona, og der så vi hvad kultur betyder for os mennesker Kultur er noget af det vigtigste der er, tilføjede hun.

Derimod mente Esben Johnsen (KD) at man hellere skulle fokusere på at have et ordentlig serviceniveau i kommunen end på kulturen, mens Klaus Kjær (O) pointerede at vi alle går ind for kultur.

– Men kultur er jo mange ting. Det er lige fra musik til biblioteker, til dans til underholdning til idrætten og så videre. Og kulturen kunne være et sted hvor vi kunne spare, hvis pengene går til andre nødvendige udgifter, tilføjede han.

Børn og ny skole

I forhold til opførelsen af en ny skole på Ringbo sagde Serdal Benli (F) at han varmt støttede op omkring den, fordi den nye skole skal være en skole for byen, og ikke bydelen Værebro – også fordi mange af distriktsbørnene ikke søger skolen. Martin Skou Heidemann (V) bakkede også op om den ny skole på Ringbo, der ifølge ham vil blive ”et forsvar for en folkeskole hvor alle børn går sammen”.

Lise Tønner (LG) mente derimod at det er en fejl at der bliver lagt op til at ”bruge i omegnen af 700.000 millioner på at bygge en ny skole med motorvej som nærmeste nabo, men så bare omme på den anden side”. Og Trine Henriksen (Ø) pointerede at Værebro Skole (nuværende Skovbrynet Skole) aldrig kun var en skole for Værebro-bebyggelsen, og at halvdelen af eleverne kom fra villakvarteret da hun gik der i halvfjerdserne.

– Og sådan ville det også være, hvis folk vidste hvad der var en god skole, tilføjede hun.

Og på et spørgsmål om hvordan Gladsaxe kan blive en mere børnevenlig kommune, fortalte Jan Pless (NB) at han selv havde oplevet – med sin yngste datter – at der var problemer med stor udskiftning i hvem hun mødte, når hun kom i børnehave, og at der var problemer med trygheden i nærheden af klubberne for hans ældste.

Der var også par tips til vælgerne fra lokalpolitikerne på falderebet, som det var svært at være uenig i, uanset partitilhørsforhold.

– Husk nu at det ikke er det der bliver sagt her, der skal definere hvem i stemmer på, men det der bliver gjort mellem valgene, pointerede Jan Pless (NB), ligesom flere af politikerne opfordrede alle til at gå hen og stemme.