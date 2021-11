Stigende priser presser udsatte børnefamiliers jul

For en del Gladsaxe-borgere er der kun økonomi til meget små julegaver. Foto: Colourbox.

For mange udsatte børnefamilier i Danmark er julen forbundet med bekymringer, afsavn og følelsen af at stå udenfor, siger Mødrehjælpen

Af Peter Kenworthy

Torsdag den 11. november startede Mødrehjælpen sin julehjælpsindsamling. Sidste år fik i alt 9.458 børn i 4.914 børnefamilier julehjælp fra Mødrehjælpen. 83 forældre og 155 børn i Gladsaxe modtog sidste år hjælp fra Mødrehjælpen.

Allerede nu har Mødrehjælpen modtaget rekordmange ansøgere.

– Fælles for de forældre, der ansøger om Mødrehjælpens julehjælp, er, at de kæmper med dårlig økonomi og sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Samtidig er stigende priser på blandt andet el og gas i år med til at udfordre økonomien endnu mere for landets fattigste familier. Og det kan ende med at få alvorlige konsekvenser for julen og familiernes hverdag i det hele taget, hvis en ekstraregning rammer et i forvejen kuldsejlet budget, fortæller Mødrehjælpen.

Når danskerne støtter Mødrehjælpens julehjælp går pengene, ifølge Mødrehjælpen, til at udsatte familier kan få en økonomisk hjælp. Samtidig tilbyder Mødrehjælpen alle ansøgere gratis rådgivning om sociale, økonomiske og familiemæssige forhold for på længere sigt at give en mor eller en far troen tilbage på en lysere fremtid. Derudover kan familierne deltage i aktiviteter og fællesskaber i Mødrehjælpens lokalforeninger landet over.

– Hvis vi skal nå i mål med at hjælpe de mange familier, som har brug for julehjælp, så kræver det stor opbakning fra danskerne. Hver eneste krone, vi indsamler, gør en forskel for familierne. Sidste år modtog vi bidrag fra tusindvis af danskere og danske virksomheder. Og det er vi virkelig taknemmelige for. Jeg håber inderligt, at det også lykkes i år, siger Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen.