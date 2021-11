Støj og rædselskørsel

Vi beboere her på Gammelmosevej lever i et støjhelvede grundet al trafik bliver ført her – morgen og aften plages vi af kæmpe lastbiler samt privatbiler der kommer her. Forgæves har vi lokalt forsøgt at råbe de myndigheder op i Gladsaxe. I forvejen har vi motorvejen foran os samt nu virker det som det samme […]

Af Irma Henriksen, Gammelmosevej 75