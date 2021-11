Støjende letbanearbejde

Foto: Peter Kenworthy.

Hovedstadens Letbane udfører vejarbejde på Buddingevej mellem Kong Hans Alle og Valdemars Alle

Af Redaktionen, redigeret

Arbejdet på Buddingevej går i gang i slutningen af november 2021

– Arbejdet består i etablering af nyt fortov, cykelsti og vejbane. Trafikken vil fortsat være omlagt i området. Følg skiltningen i området og overhold venligst afspærringerne, så vi passer på hinanden – både på byggearbejderne og dig, mens der bygges. Hovedstadens Letbane forventer at afslutte arbejdet i løbet af foråret 2022, fortæller Gladsaxe Kommune.

Esberns Alle vil fortsat være spærret for ind- og udkørsel for bilister fra Buddingevej under arbejdet, og der er forbud mod venstresving fra Buddingevej til Kong Hans Alle i retning mod Lyngby, tilføjer man.

Arbejdet foregår i tidsrummet 07.00-18.00 på hverdage.