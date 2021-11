Svært valg

Så nærmer valget sig, men kan man nu stole på de folkevalgte? Ser vi tilbage på folketingsvalget, så er medlemmer smidt ud af partier, andre er gået selv på grund upassende opførsel, andre har startet nyt parti, andre er blevet løsgængere. Jens Rohde har skiftet til sit tredje parti. Der er ikke mange der stemte […]

Af Sven Rasmussen, Bindeledet 10, 2. sal

Så nærmer valget sig, men kan man nu stole på de folkevalgte? Ser vi tilbage på folketingsvalget, så er medlemmer smidt ud af partier, andre er gået selv på grund upassende opførsel, andre har startet nyt parti, andre er blevet løsgængere. Jens Rohde har skiftet til sit tredje parti. Der er ikke mange der stemte på Radikale Venstre, der havde forestillet sig, at de 2 år efter skulle repetere kristendemokraterne, men det er Jens Rohde da ligeglad med, bare han beholder sit gode job.

Står det bedre til i kommunerne? Jeg tror ikke, der er mange kommuner der ikke oplever, at der er blevet byttet rundt på personer. Jeg blev noget forbavset da Kristian Niebuhr efter 16 år som DF’er skiftede til Socialdemokratiet. Da jeg så det, slog det mig at når en fodboldspiller skifter klub har det en pris. Ja så kort efter fik Niebuhr tildelt et ridderkors. Hvis man er ægte socialdemokrat, siger man at kors, bånd og stjerner sætter man kun på idioter.

Hvad skal man stemme på? Man kan vælge dem der har stemt på letbanen, som har pantsat os mange år frem, hvor pengene kunne være brugt til gavn for borgerne. Man kan blive kan hjemme, men så vil jeg sige man er doven. Man kan også gå op og stemme blankt – det kan de folkevalgte ikke lide. Godt valg.