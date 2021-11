Trafiksikkerhed for alle vores børn

Vejkrydset mellem Aldershvilevej og Ring 4 passeres hver dag af at større antal børn på vej til og fra skolerne i Stengårdskvarteret, fritidsklubben og skolen ved Radiomarken. Krydset er lysreguleret, men tiden for grønt lys på tværs af ring 4 er kort. Børnene er derfor ofte nødt til at stå på ”hellen” midt på vejen. […]

Af Katrine Rubeck, Amundsensvej 41

Vejkrydset mellem Aldershvilevej og Ring 4 passeres hver dag af at større antal børn på vej til og fra skolerne i Stengårdskvarteret, fritidsklubben og skolen ved Radiomarken.

Krydset er lysreguleret, men tiden for grønt lys på tværs af ring 4 er kort. Børnene er derfor ofte nødt til at stå på ”hellen” midt på vejen. Samtidig er bilernes hastighed på Ring 4 ofte væsentlig højere end de tilladte 60 km/t.

Der er derfor tale om et farligt kryds, og for 2 uger siden skete der også ulykke med påkørsel af et 11 årigt skolebarn.

Vi har været i kontakt med Gladsaxe kommune om en sikring af krydset og er blevet informeret om, at kommunen er gået i gang med at udarbejde en plan for forbedring af trafiksikkerheden. Planen forventes bedste fald færdig om 1 år, og der vil i mellemtiden ikke vil ske forbedringer i trafiksikkerheden.

Vi har forståelse for at kommunen planlægger en mere langsigtet forbedring af trafiksikkerheden, men vi finder det helt uacceptabelt at der ikke i mellemtiden kan ske mindre forbedringer på steder, som beviseligt er farlige.

Vi vil derfor foreslå, at der allerede nu sættets arbejder i gang som kan forbedre sikkerheden i krydset mellem Aldershvilevej og Ring 4. En mulighed kunne være at etablere tidsbegrænset hastighedsbegrænsning til 40 km/t omkring krydset, som det findes på Ring 4 ved Bagsværd Friskole.