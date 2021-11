Transportministeren besøgte MOE

Transportminister Benny Engelbrecht, leder af Gladsaxe Erhvervsby Karen Brosbøl Wulff, CEO i MOE Christian Listov-Saabye og programleder i Gate 21 Anna Thormann. Foto: Moe.

Transportminister Benny Engelbrecht var til møde hos MOE i Søborg fredag. Omdrejningspunkt for mødet var samkørsel

Af Redaktionen, redigeret

November er samkørselsmåned for 13 virksomheder i Gladsaxe Kommune. I den anledning mødtes Transportminister Benny Engelbrecht med repræsentanter fra MOE, Gladsaxe Kommune, Gladsaxe Erhvervsby, Gate 21 og Region Hovedstaden for at dele viden om samkørsel og den igangværende kampagne, fortæller Moe.

De 13 virksomheder, som tilsammen har omkring 4.500 medarbejdere, sætter i november måned fokus på samkørsel blandt medarbejderne – for at spare CO2 og mindske trængsel. Det er Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Erhvervsby, der har samlet de lokale arbejdspladser i et netværk om samkørsel.

– Baggrunden er, at hver gang 20 biler snegler sig frem i myldretiden, sidder der i de 19 kun én person. De mange tomme sæder er udtryk for ’transportspild’. Hvis flere i stedet begynder at køre sammen i hverdagen, kan det blive et stærkt supplement til den kollektive transport. Gladsaxe Kommune har derfor indgået et partnerskab med virksomheden nabogo, der har udviklet en særlig app for samkørsel, siger Moe.

– Jeg kan kun bakke op om en kampagne, der sætter et meget ambitiøst mål om at få flere til at prøve samkørsel. Samkørsel begrænser trængsel og fremmer den grønne omstilling, og derfor er det rigtig godt, at kommuner, regionen og erhvervslivet arbejder sammen for at gøre det nemt og synligt for medarbejdere at vælge samkørsel i hverdagen, siger transportminister Benny Engelbrecht.