Trine blev topscorer

Foto: Kaj Bonne.

Borgmesteren fik flest stemmer igen ved dette valg

Af Peter Kenworthy

Efter fintællingen var overstået, stod det klart at Trine Græse (A) igen ved dette valg fik flest personlige stemmer. 3.471 satte deres kryds ud for borgmesterens navn – mod 4.122 ved valget i 2017.

Serdal Benli (F) fik næstflest stemmer – hvilket han også fik ved sidste valg – med 1.310, hvilket var 70 færre stemmer end sidst, og Martin Skou Heidemann tredjeflest med 985 – 101 flere end i 2017.

Herefter fulgte Trine Henriksen (Ø) med 868 personlige stemmer (130 færre end i 2017), Astrid Søborg (V) med 777 (over 500 flere end sidst), Christina Rittig Falkberg (B) med 728 (over 200 flere end ved sidste valg), Lars Abel (C) med 647 (mere end 200 færre end sidst) og Henrik Sørensen (C) med 620 (over 400 flere end i 2017).

Kvinder i overtal

Mænd er ofte i overtal når resultaterne fra kommunalvalgene bliver talt op. Men Gladsaxe Byråd kommer i næste byrådsperiode til at bestå af en kvindelig borgmester, samt 15 andre kvinder fra syv forskellige partier og kun 9 mænd.

– Der har været mange kvinder i byrådet i Gladsaxe, og kvindelige borgmestre før mig, så det er ikke noget usædvanligt i Gladsaxe. Det tror jeg er baggrunden. Men i virkeligheden er det bedste jo, at vi har en ligelig fordeling, der afspejler befolkningen i Gladsaxe, fortæller Borgmester Trine Græse (A).

– Men det er jo partierne der har opstillet, og vælgerne der har talt, tilføjer hun.