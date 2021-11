Foto: Peter Kenworthy

Socialdemokratiet gik tilbage men beholder borgmesterposten med smalt flertal

Af Peter Kenworthy

– Det vigtige i første omgang er, at den aftale som vi har mellem Socialdemokratiet, Radikale og SF har et flertal, og det betyder at jeg kan fortsætte som borgmester, fortalte borgmester Trine Græse til Gladsaxe Bladet, lige efter hun havde annonceret den endelige mandatfordeling i Gladsaxe Byråd for de næste fire år.

Her fik Socialdemokratiet 8 mandater, De Radikale 2, De Konservative 3, SF 3, Lokallisten Gladsaxe 1, Dansk Folkeparti 1, Venstre 4 og Enhedslisten 3 mandater.