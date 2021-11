Uden for skiven

Frederik Christensen og resten af AB-holdet havde ikke indstillet sigtekornet rigtigt – især ikke i 1. halvleg. Foto: Peter Kenworthy.

AB Gladsaxe tabte 3-0 til Skive på Gladsaxe Stadion efter elendig 1. halvleg

Af Peter Kenworthy

Akademikerne fra Gladsaxe var slet ikke klar fra start til søndagens hjemmekamp i fodboldens 2. division mod Skive. Udeholdet fik alt for meget plads at spille på i kampens indledende fase, AB’s midtbane manglerne bid og forsvaret var hullet som en si.

Efter 7. minutter bankede Skives Mostafa Maarouf bolden op i krydset, og to minutter senere legede gæsterne kispus i AB’s højre side. Bolden endte hos en fri Mads Agger, der let kunne banke bolden forbi Jonathan Fischer til 2-0.

Efter en halv time kunne det nemt have blevet 3-0, da Maarouf lagde bolden fladt ind til Agger, som havde god plads midt for mål, men denne gang fik Fischer hænderne på bolden. Seks minutter senere blev AB-forsvaret dog igen overspillet, på en hurtig Skive-kontra, og en fri Oliver Børsting sparkede jyderne foran 3-0 via stolpen. Et resultat der holdt til pausefløjt, og nemt kunne have været blevet et mål eller to større.

Patrick Birch Braune skiftede begge AB’s centerforsvarere ud i halvlegen, og flyttede Silas Trier Madsen fra midtbanen og ned i forsvaret. Efter pausen trak Skive sig længere tilbage og overlod spillet til AB, og de 789 tilskuere fik endelig fik set hjemmeholdet skabe chancer.

Mathias Kisum havde blandt andet et farlig skud et par minutter inde i halvlegen, og efter en time endte en hurtig AB-omstilling på kanten af feltet hos Frederik Ellegaard, som dog sparkede bolden lige forbi Anders Nielsens mål.

Og tættere kom AB ikke på et trøstemål. Med 3-0-nederlaget ligger holdet nummer seks, med hele 11 point op til oprykningsstregen – men kun 2 point ned til HIK og den syvendeplads, der ikke giver adgang til oprykningspillet.



Frederik Ellegaard havde AB’s største chance i anden halvleg, men sparkede bolden lige forbi mål. Foto: Peter Kenworthy.



…Og græmmede sig efterfølgende. Foto: Peter Kenworthy.



Foto: Peter Kenworthy.