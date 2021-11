Group of kids boys and girls play roundelay around little girls with ponytails with help of teacher

Foto: Colourbox.

Kommunerne kan bruge den lokale løndannelse til at tiltrække pædagoger, mener BUPL. I Gladsaxe ligger den under gennemsnittet

Af Peter Kenworthy

Borgmester Trine Græse (A) vil have fokus på at sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, fortalte hun til Gladsaxe Bladets valgmøde 2. november. En måde at sikre rekruttering kan være via lønnen, og kommunerne bør bruge den lokale løndannelse til at rekruttere pædagoger, mener BUPL.

I gennemsnit tjener en pædagog, ifølge tal fra BUPL, 31.603 kroner om måneden uden pension, men der er over 4.000 kroners forskel på, hvor meget man kan tjene som pædagog, alt efter hvilken kommune man arbejder i.

Gladsaxe ligger under landsgennemsnittet, med en gennemsnitlig pædagogløn på 31.279. I alle Gladsaxes nabokommuner ligger gennemsnitslønnen for en pædagog derimod over landsgennemsnittet – i Lyngby-Taarbæk, Furesø og København mere end 1000 kroner over lønnen i Gladsaxe.