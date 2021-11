Ungdomsuddannelse og sårbare unge

Hvordan får vi de sidste med? Ca. 20 % af en ungdomsårgang får aldrig en uddannelse. Sådan har det været siden 1970èrne. Nogen af dem har heller ikke færdiggjort grundskolen. De fleste af dem har haft en svær barndom, de har flere helbredsproblemer og social udfordringer. Og tilmed er det en meget sammensat gruppe. Fælles […]

Af Regionsrådskandidat for Socialdemokratiet – Gladsaxe, Troels Neiiendam, Niels Finsens Alle 82

Hvordan får vi de sidste med?

Ca. 20 % af en ungdomsårgang får aldrig en uddannelse. Sådan har det været siden 1970èrne. Nogen af dem har heller ikke færdiggjort grundskolen. De fleste af dem har haft en svær barndom, de har flere helbredsproblemer og social udfordringer. Og tilmed er det en meget sammensat gruppe. Fælles for dem er at det er sårbare unge – 40 % af de unge uden uddannelse har været psykiatriske patienter. Deres forældre er ofte resursesvage, med lave eller ingen uddannelse og den social arv slår hårdt igennem. Og 37 % af de 30 årige mænd er dømt for overtrædelse af straffeloven mens det kun gælder 13 % af de med en uddannelse. De fleste bruger det meste af deres liv på at finde et fast og trygt ståsted i tilværelsen.

Vi skal finde ud af hvordan vi får de sårbare unge med. Vores uddannelsessystem skal indrettes på, at ikke alle kan gå den slagne vej men at nogen har brug for længere tid, mere støtte og vejledning – kort sagt mere håndholdte forløb. Og selvfølgeligt betyder det flere omkostninger og en større arbejdsindsats fra vores uddannelsesinstitutioner. Men vi skal forsøge at få alle med.