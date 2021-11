Unge til valg

Oskar Follmann holder telefonen for at eleverne kan optage spørgsmål og svar. Bag ham lytter Lucas Falck opmærksomt. Foto: Kaj Bonne

Hvad skal der til for at fange de unge stemmer. Gladsaxe Bladet tog til valg-bazar på gymnasiet

Af Gitte Ganderup

I Gladsaxe Kommune er der 3.278 førstegangsvælgere. Nogle af dem er elever på Gladsaxe Gymnasium som tirsdag havde arrangere valgmøde med de lokale og regionale kandidater der stillede borde op og fremviste slogans, værdier og mærkesager.

Lea Hulgaard, Maj Steenslev og Kaja Langgaard var blandt de elever som havde fået stillet til opgave af deres samfundsfagslærer, at udvælge nogle områder, undre sig og stille spørgsmål til politikerne for at høre den enkeltes syn på klima, elevrepræsentation i det politiske arbejde og kultur.

Forskelle

Fra én politiker hørte de tre, at der skulle laves bedre cykelstier, således at borgerne bedre kan komme ud til de grønne områder som svar på hvad hun mente om klimaindsatsen.

Og at der i den forbindelse skulle smart-belysning på cykelstierne ligesom der er på Supercykelstierne.

Efterfølgende kunne Maj Steenslev godt mærke, at der var en valgkamp i gang

– Hun var godt til at vinkle på det som er hendes mærkesager. Og så er det fedt, at hun kan se muligheder også, sagde hun om kandidaten som også ønskede et ungeråd der kan vejlede byrådet i ungespørgsmål lige som man har i andre kommuner.

Det var de tre gymnasieelever fans af men de kan endnu ikke stemme. Dog fik de et godt indtryk af hvordan forskellige partier svarer på samme spørgsmål.

Især da de mødte en anden politikere som kaldte de tiltag der bliver gjort nu for pseudoløsninger.

– Klima er meget aktuelt lige nu, og der er mange klimaproblemer, så det er derfor vi har valgt det område, forklarede de tre som synes det var fedt at mærke forskellen på politikerne.

Afklaring

Spørgelysten var ivrig og det må man nok dels takke lærerne for, som havde stillet opgaverne og dels de unge politikere som var relaterbare for gymnasieeleverne.

I en gruppe af elever, hvor halvdelen skule stemme og halvdelen ikke skulle, var Oskar Follmann og Lucas Falck de to som skal til stemmeboksen for første gang.

De oplevede begge, at valget blev mere virkeligt med alle de politikere som var samlet på skolen.

Gruppen fandt en politiker som de udspurgte om kulturpolitikken. De unge mente at have fundet ud af at Gladsaxe ikke prioriterede den lige så meget som andre kommuner.

– Gladsaxe kommune fokuserer blandt andet på bibliotekerne, der er lige blevet lavet det nye bibliotek+ og på de fællesskaber som der findes i foreningerne, forklarede politikeren som også nævnte at Gladsaxe Teater desvære var blevet lukket, men at der var andre muligheder for teater i kommunen.

Efterfølgende var der pluspoint for at konkretisere:

– Hun kom med konkrete eksempler i stedet for ar bare sig at kulturen blev prioriteret, sagde Oskar Follmann imens Lucas Flack uddybede

– Men de eksempler som hun kom med synes jeg mest var til ældre mennesker. Ikke til unge.

Kommunens førstegangsvælgere er født i perioden 22.11.1999 – 16.11.2003 og er derfor 1. gangsvælgere ift. kommunalvalget, men en del har haft stemmeret ved valgene i 2019.

Gladsaxe Kommune oplyser, at den har for vane at byde nye kommunalvalgs-vælgere velkommen ved et direkte brev til dem.

For at fastholde interessen for valg, bliver der også skrevet til 2. gangsvælgerne for at etablere vanen om at stemme – så kommunen sender derfor også orienteringsbrev til yderligere 3.352 unge vælgere i håbet om at øge valgdeltagelsen blandt unge.

Valgret til kommunalvalget, hvis du på valgdagen

– er fyldt 18 år

– har fast bopæl i kommunen

Derudover skal du også opfylde mindst ét af følgende kriterier:

– dansk indfødsret (statsborgerskab)

– statsborgerskab i en af de øvrige medlemsstater i EU

– statsborgerskab i Island eller Norge eller

– fast bopæl i riget i de sidste 4 år før valgdagen.

Opfylder du betingelserne, bliver du automatisk optaget på din hjemkommunes valgliste og vil modtage et valgkort inden kommunalvalget.