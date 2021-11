Unge uden uddannelse

Det går skævt for mange unge at komme igennem uddannelsessystemets port. Foto: Peter Kenworthy.

Mange unge kommer ikke i gang med en ungdomsuddannelse, uddannelse eller i arbejde

Af Peter Kenworthy

I Gladsaxe Kommune har lige under 7 procent af de 15-29 årige der voksede op i kommunen (eller over 800) ingen uddannelse, og er ikke i gang med en uddannelse eller er i job i februar 2020. 3,3 procent af de unge var heller ikke i gang med en uddannelse eller var i beskæftigelse året før.

I alt er 46.600 danske 15-24-årige ikke i arbejde og er hverken i gang med eller har gennemført en uddannelse – for de 25-29-årige er det 22.500, kan man læse i en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der mener at skolegang og familiebaggrund spiller en stor rolle i deres nuværende uddannelses- og arbejdsmarkedsstatus.

Ifølge en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, får alt for mange unge ikke en ungdomsuddannelse. Man har undersøgt hvor stor en andel af de 17-årige i hver kommune, der har færdiggjort eller er i gang med en ungdomsuddannelse.

På tværs af hele landet er det 82 procent af de 17-årige, der er i gang med eller har færdiggjort en ungdomsuddannelse per september 2020 – i Gladsaxe er tallet 86 procent. I fire kommuner – herunder Gentofte og Lyngby-Taarbæk – er tallet over 90, mens tallet i mange andre kommuner ligger et stykke under 80.

Dansk Arbejdsgiverforening konkluderer at analysens resultaterne viser, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem udbud af ungdomsuddannelser og andelen af unge, der får en ungdomsuddannelse i område.