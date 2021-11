Vadgård og Gladsaxe vandt pokalfinaler

Foto: Peter Kenworthy.

Vadgård Skoles piger vandt 7-3 over Enghavegård Skole og Gladsaxe Skoles drenge vandt 4-2 over Enghavegårds Skole til sportsudvalgets finaler i pokalmesterskabet for 3. klasserne, der blev spillet på opvisningsbanen på Gladsaxe Stadion

Af Peter Kenworthy