Vækker genklang

Foreningen Genklange har i mange år afholdt koncerter for børn rundt omkring i Danmark og nu kommer de til Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

– Det betyder, at der hver måned er hyggelige klassiske koncerter for børn på Gladsaxe Hovedbibliotek, hvor musikken er i centrum og hvor der er plads til snacks, pludselige toiletbesøg og dansende fødder, fortæller Gabriella Meinert-Medici, der er leder af foreningen Genklange.

– Hver måned er der nye musikere og nye instrumenter at se og lytte til og efter koncerterne kan alle børnene komme tæt på instrumenterne og tale med musikerne. Vores formål er at gøre musikken vedrørende og interessant for børnene, tilføjer hun.

Koncerterne er støttet af Gladsaxe Kommune, Statens Kunstfond og Wilhelm Hansen Fonden.

Næste koncert er den 27/11 klokken 11.00. Her spiller det 10 mands store orkester Felix julen ind.

Igennem koncerterne vil hvert instrument blive vist frem for børnene, og bagefter er i alle velkommen til at komme op og tale med musikerne og se nærmere på de spændende instrumenter.

Billetter skal bestilles på forhånd på www.genklange.dk hvor hele sæsonens koncertprogram også ligger.