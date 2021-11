Foto: Peter Kenworthy.

Sundhedsstyrelsen anbefaler god afstand og håndhygiejne når vi stemmer i morgen

Af Peter Kenworthy

I morgen skal der – efter en lang valgkamp – stemmes til kommunal- og regionalvalgene. Samtidig stiger antallet af coronasmittede.

Der bliver gjort en stor indsats på de enkelte valgsteder, for at stemmeafgivningen kan foregå under de mest hygiejniske forhold, og de fleste af vælgerne er vaccinerede. Men man kan også gøre noget selv for at mindske risikoen for at smitte eller blive smittet med corona.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at man holder afstand, hoster og nyser i ærmet, bruger håndsprit når man går ind og ud af valgstedet, overvejer at tage mundbind på, hvis man er i øget risiko, samt medbringer sin egen blyant eller kuglepen, hvis man er mere tryg ved det.

– Du kan beskytte dig selv og andre ved at holde god afstand i stemmekøen og huske at have en god håndhygiejne. Sprit for eksempel hænderne af, før du går ind i stemmeboksen. Er du i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, så kan du også overveje at tage et mundbind på, komme på tidspunkter hvor der ofte ikke er så mange mennesker, og bede andre om at tage hensyn og holde afstand, siger Sundhedsstyrelsen direktør Søren Brostrøm.

Hvis man er smittet med COVID-19 eller fejler noget andet på valgdagen, har man som borger stadig ret til at afgive sin stemme. Kommunerne er forberedt på denne situation, og man kan undersøge hos sin kommune, hvordan stemmeafgivningen i disse tilfælde foregår, hvis man har brug for det.