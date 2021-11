Vandt plakatkonkurrence for fred

Foto: Lis Napstjert.

De fire vindere var Elena Dag Asci fra 6A, Isabella Don Mencke fra 6A, Malou Starup Jarrels fra 6B og Anders Gabriel fra 6C på Buddinge Skole

Af Redaktionen, redigeret

Vinderplaketterne blev udvalgt for deres originalitet, kunstneriske værdi og tolkning af årets tema “Vejen til fred”. Kåringen fandt sted den 10. november på Buddinge Skole.

Lions Clubs International sponserer konkurrencen for at fremhæve den vigtige rolle som fred spiller for ungdommen rundt om i verden. Og Lions Gladsaxe præsident Jesper Heeager siger at han er imponeret af den kreativitet som eleverne på 6. klassetrin på Buddinge Skole viste.

– Det er tydeligt at de anser fred for meget vigtig. Jeg er glad for at kunne give dem denne mulighed for at dele deres visioner med andre, tilføjer han.

Der er efterfølgende en distriktskonkurrence, og til sidst en global konkurrence, hvor vinderen modtager 5.000 dollars.