Vedligeholdelse af fortovene på Søborg Hovedgade

Hvem vil have min stemme? Fortæl mig hvem er du, som vil arbejde for opretning og udskiftning af hullede og skæve fliser og planering af metaldækslerne på Søborg Hovedgade – så får du min, og sikkert også andre dårligt gåendes stemmer- Hvem er du? Et ønske fra en, som har fået hjernerystelse efter fald på […]

Af Kirsten Olsson, Søborg Hovedgade 147