Ventetiden vokser

Foto: Peter Kenworthy.

Byggesagstiderne i Gladsaxe er steget til 55 dage

Af Peter Kenworthy

Der er stor forskel på ventetiden på byggesager i kommunerne – ifølge en analyse fra Dansk Industri (DI) alt fra 4 dage til 192 dage.

I Gladsaxe var byggesagstiderne i 2017 31 dage, mens den sidste år var steget til 55 dage – hvilket er lige over landsgennemsnittet.

– Det koster vækst og arbejdspladser, når virksomhedernes byggesager ikke bliver behandlet hurtigt. Der skal mere tempo på, så virksomhederne kan komme i gang med deres byggeri. For kommunerne er det også værd at huske på, at det også koster deres lokalsamfund penge og arbejdspladser, når virksomhederne må vente på at få godkendt deres byggesager, siger DI’s politiske direktør, Emil Fannikke Kiær.