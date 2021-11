Vimpelfest i centeret

I Buddinge Centret er butikken Hanne Hove guirlandeholder på et vimpel-projekt som alle kan deltage i

Af Gitte Ganderup

Rutinerede strikkere får rastløse hænder, når der ikke er nyt på pindende. Ind til det næste værk er sat i gang, er der mulighed for at strikke eller hækle vimpler til Buddinge Centret.

– Vi har brug for fest og farver, nu hvor vi går ind i den mørke tid, siger Helene Bak Olsen fra Hanne Hove til Gladsaxe Bladet.

Med garnrester kan alle som har lyst, strikke vimpler der vil blive hængt op i Buddinge Centret på en flag-guirlande.

For at der er et nogenlunde ens udtryk, skal vimplerne være cirka 30 cm i bredden og ende i en spids på fire cm.

Det er muligt at hente en skabelon hos Mormorfabrikken på Søborg Hovedgade 148 som i anledningen giver 10 procent rabat på et nøgle garn.

– Idéen opstod på et BID-møde (et erhvervsnetværk, red.) og jeg greb den, da vi i forvejen forsøger at gøre noget mere for Buddinge Centret, fortæller Helene Bak Olsen videre.

Alle de færdige vimpler skal afleveres hos Hanne Hove i Buddinge Centret som hænger dem op.

Julemotiver og julefarver er særligt velkomne i den næste tid.