Viser hverdagsteknologi frem

Foto: Gladsaxe Kommune.

Fremtidens hverdagsteknologi vises frem i en lejlighed på Kildegården

Af Peter Kenworthy

Velfærdsteknologier er en stadig mere integreret del af opgaveløsningen i kommunerne, og Gladsaxe Kommune har i en længere årrække investeret en del i velfærdsteknologi på ældreområdet.

Nu er det muligt at besøge en såkaldt hverdagsteknologisk inspirationslejlighed i Gladsaxe. Lejligheden skal udbrede kendskabet til, hvordan teknologi og hjælpemidler kan gøre dagligdagen lettere for borgere, der netop er blevet udskrevet fra et hospitalsophold, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

I lejligheden finder man blandt andet et vaske/tørre-toilet og hjælpemidler til på- og aftagning af tøj. Der er også en talende kop, som minder en om at drikke, og lys under sengen, som automatisk tænder, når man sætter fødderne på gulvet.

– Et besøg i lejligheden skal gøre borgere, pårørende og medarbejdere bevidste om, at der i dag findes et hav af hverdagsteknologi og hjælpemidler, som viser vejen tilbage til en tryg og selvstændig hverdag. Nogle af dem kan man blive visiteret til, og andre kan man vælge at købe. Men i stedet for at bladre eller scrolle gennem et katalog, kan man nu træde ind i en rigtig lejlighed og se hverdagsteknologien i funktion, siger ergoterapeut Kristine Sylvest Willesen, der er med til at vise borgere rundt i lejligheden.

Lejligheden ligger på Kildegården, der huser Gladsaxe Kommunes midlertidige pladser og genoptræningsfaciliteter. I øjeblikket er der kun adgang til lejligheden for borgere på Kildegården og deres pårørende i samarbejde med medarbejdere, men på længere sigt bliver lejligheden åben for alle interesserede, fortæller kommunen.

Kan være faldgruber

Ældre Sagen mener, at der kan være en række faldgruber ved anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologier, og at det alene skal være et supplement til socialpædagogiske indsatser, pleje, behandling og omsorg, samt at det skal være muligt at fraskrive sig anvendelsen, skrev man i et høringssvar til Social- og Indenrigsministeriet i januar.

Formand for Seniorrådet i Gladsaxe, Inge Mandrup fortæller at man i Seniorrådet mener, at det skal være borgeren, der skal ønske velfærdsteknologi og ikke et enten eller i forhold til hjemmeplejen, udført af et plejepersonale.

– Vi er dog klar over, at det kræver en del introduktion. Men vi har blandt andet erfaret, at den digitale genoptræning via skærm for flere giver en større frihed, og nok er blevet mere populær end forventet. Men det det skal være borgerens valg, tilføjer hun.

Ældre Sagen Gladsaxe fortæller at man vil se på lejligheden, når den bliver åben for offentligheden.

Nedgang i brug

Ifølge Kommunernes Landsforeningens (KL) statusrapport fra sidste år, ”Velfærdsteknologi i kommunerne”, har mange kommuner oplevet nedgang i afprøvning og implementering af ny velfærdsteknologi under og efter COVID-19-nedlukningen. Forklaringen er, at der har været høj fokus på sikker drift og implementering af nye corona-retningslinjer.

– Dog har en stor del af kommunerne ikke oplevet, at corona-situationen har påvirket arbejdet med velfærdsteknologi. Her lyder meldingen, at den velfærdsteknologi, som allerede anvendes giver særligt god mening, når der er øget krav om at holde afstand, tilføjer KL i rapporten.