﻿Vejbelysning udviklet til flagermus

Foto: Gladsaxe Kommune.

Den nye belysning på Frederiksborgvej skal samtidig sikre trafiksikkerhed og fremkommelighed for bilister og cyklister

Af Peter Kenworthy

På Frederiksborgvej ved Skovbrynet bor en flagermuskoloni. Og nu hvor vejbelysningen skal renoveres, bliver lyset udvalgt, så det generer flagermusene og dermed biodiversiteten mindst muligt. Den nye belysning har samtidig fokus på at sikre trafiksikkerhed og fremkommelighed for bilister og cyklister på strækningen, fortæller Gladsaxe Kommune.

Baggrunden for det særlige fokus på flagermus er, at forskning omkring flagermus og belysning peger på, at belysning påvirker adfærden for de fleste arter af flagermus, tilføjer man.

– Vi har ønsket en belysning, der påvirker flagermusene og naturen mindst muligt, uden at gå på kompromis med trafiksikkerheden. Ingen lys eller slukket lys ville være det bedste lys for flagermusene, men da det ikke er muligt, er rødt lys det bedste, og det har vi så valgt på den del af strækningen, hvor flagermusene bor, siger vejingeniør fra Trafik og mobilitet i Gladsaxe Kommune, Jonas Jørgensen.

Ved Frederiksborgvej er der, ifølge Vejdirektoratet, registreret syv arter flagermus. Ingen af de syv arter er vurderet truet eller rødlistet. Men især for dværgflagermusen, som er den mest almindelige art i området, og den langhåret flagermus er der størst risiko for negativ indflydelse fra veje.