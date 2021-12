256 har søgt om Arne-pension i Gladsaxe

I Socialdemokratiet gik vi i 2019 til valg på, at alle skulle have ret til et værdigt pensionsliv. At de med længst tid på arbejdsmarkedet i de hårdeste fysiske jobs, skulle have en håndsrækning efter mange loyale år på arbejdsmarkedet med slid og slæb. Det løfte er nu blevet indfriet. Arne-pensionen, døbt efter en nedslidt […]

Af Jeppe Bruus, Gladsaxeborger, Folketingsmedlem og Politisk ordfører for Socialdemokratiet