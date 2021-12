4 tips til en insektvenlig have

SPONSORERET INDHOLD: Der er slet ikke noget galt i at være på forkant, når det kommer til haven. Selvom kalenderen skriver, at man nu befinder sig i vintermånederne, så kan man godt begynde at overveje, hvordan haven skal se ud, når sommeren atter kommer igen.

Du har måske nogle ideer til, hvilke planter og træer du godt kunne tænke dig i haven, men det er nu en god idé lige at undersøge nogle ting først. For eksempel, hvordan du kan gøre haven mere insektvenlig, til når de varmere temperaturer blandt andet rammer Danmark. Læs med her.

Findes der planter som er insektvenlige? Ja, det gør der faktisk. Mange mennesker synes at insekter er utroligt irriterende. Men insekter, er faktisk enormt vigtige i økosystemet og for både plante og dyrelivet. Vidste du for eksempel, at en enormt stor procentdel af insekterne er forsvundet over de sidste hundrede år? Grunden til dette er blandt andet, at insekter mister deres levested. Derudover er der også en påvirkning fra eksempelvis kunstig gødning og pesticider, samt sygdomme og klimaforandringer.

1. Du kan gøre en forskel

Hvis du vil være med til at hjælpe insekterne, så kan du lave en insektvenlig have. Det handler blandt andet om at finde de helt rigtige planter, som tiltrækker dem. For eksempel er lavendelplanten en insektvenlig plante. Planten er både bi og insektvenlig. Læs om lavendel hos Havehandel.dk, hvis du vil vide mere. Storkenæb, Purpursolhat og Solhat er også på listen over insektvenlige planter.

2. Gør haven mere indbydende for insekterne

Man kan gøre meget i haven, for at tiltrække insekterne. For eksempel kan man lave bunker af sten og brænde. Her bliver træet nedbrudt af insekter, og så tiltrækkes der yderligere insekter som så spiser det.

3. Vildt græs i haven

Du behøver ikke lade hele haven vokse sig vild og stor med højt græs. Men et lille område, som du bare lader gro. Et uberørt område med græs, kan altså også være med til at tiltrække insekterne, fremfor hvis græsset var slået.

4. Hav rod i haven

Her menes der selvfølgelig med blade og eksempelvis kviste. Med sådanne ting liggende rundt omkring, kan insekterne nemlig rigtigt hygge sig under dem.

Man behøver selvfølgelig ikke bare lade haven stå til, så den er total rodet, og man knap selv har lysten til at bruge den. Men lidt har også ret. Så vil du gerne gøre en forskel, så kan du altså lave nogle små områder, hvor der er plads til at insekterne kan være. Der findes desuden mange forskellige planter, som altså tiltrækker insekterne, så derfor kan det være en god idé at læse op på de forskellige indenfor dette.

Du er altså også med til at gøre en forskel for de vigtige insekter. De kan måske være irriterende, men de har altså en stor rolle i økosystemet, og det er enormt vigtigt at tænke over. Vil du gerne vide mere om emnet, så kan du søge mere inspiration online. Det er relevant viden at tage til sig.