Foto: Peter Kenworthy.

29. november diskuterede Miljøudvalget løsningsmuligheder for at få mere vand, der ledes til Bagsværd Sø

Af Peter Kenworthy

Udvalget vedtog By- og Miljøforvaltningens indstilling om at der arbejdes videre med et forslag om, at der etableres et åbent vandforløb på det grønne areal mellem Bindeleddet og Bagsværd Sø. ”Hele området kan blive til en ny bypark med vand, stier, beplantning og opholdsarealer”, kunne man læse i dagsordenspunktet.