Ældre Sagen inddrager Ankestyrelsen

Ældre Sagen har konstateret, at Gladsaxe Kommune har aktiveret sit nødberedskab i ældreplejen, fordi der ikke er medarbejdere nok. Ældre Sagen er meget bekymret over, hvad udmeldingen konkret betyder. Alle har krav på en individuel vurdering. Derfor har vi nu bedt Ankestyrelsen vurdere sagen. Problemerne skyldes efter Ældre Sagens opfattelse både manglende prioritering af området, […]

Af Bjarne Hastrup, adm. direktør, Ældre Sagen

Ældre Sagen har konstateret, at Gladsaxe Kommune har aktiveret sit nødberedskab i ældreplejen, fordi der ikke er medarbejdere nok.

Ældre Sagen er meget bekymret over, hvad udmeldingen konkret betyder. Alle har krav på en individuel vurdering. Derfor har vi nu bedt Ankestyrelsen vurdere sagen.

Problemerne skyldes efter Ældre Sagens opfattelse både manglende prioritering af området, og mangel på personale. Der skal igangsættes en omfattende nytænkning i at fastholde og rekruttere ansatte til området. Det handler bl.a. om at gøre forholdene attraktive, og at give både ansatte og svækkede ældre medbestemmelse.

Nu mærker svækkede ældre i Gladsaxe Kommune de umenneskelige konsekvenser af manglende prioritering.

Ældre Sagens indgriben skal på ingen måde opfattes som en kritik af personalet. Tværtimod. Vi ønsker at gøre forholdene så attraktive, at det både kan lykkes at fastholde og rekruttere ansatte til området, og samtidig sikre svækkede ældre en værdig og omsorgsfuld pleje.

Ældre Sagen har gang på gang gjort opmærksom på, at det er helt afgørende, at kommunerne tager forholdene i ældreplejen alvorligt og handler på dem. Det har længe været i sidste sekund.

Det kræver nye løsninger. Det kræver andre prioriteringer. Og det kræver mod hos både politikere og embedsværk.

Der skal gøres noget, og det skal gøres nu.

Alle sejl skal sættes for, at vi hjælper de svækkede ældre, der ikke længere kan klare sig uden vores hjælp.