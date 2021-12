Afklaring på busser

Foto: Kaj Bonne.

Linje 68 skal grendeles ved Høje Gladsaxe, hvor 4A får færre afgange

Af Peter Kenworthy

Den 29. november godkendte Trafik- og Teknikudvalget et forslag fra Movia, hvor linje 68 i myldretiden og dagtimerne grendeles for at betjene Høje Gladsaxe med flere afgange.

– Det nye forslag indebærer, at linje 68 bibeholdes på eksisterende rute i København og Frederiksberg. Ved Bellahøj forlænges de eksisterende afgange, der i dag ender her, i myldretiden og dagtimerne, så de kører af hhv. Hareskovvej/Høje Gladsaxevej og igennem Maglegårdskvarteret. Det betyder, at der ikke oprettes en særskilt linje 69, men en grendeling i myldretiden og dagtimerne af den nuværende linje 68 efter hhv. Bellahøj og Høje Gladsaxe, kan man læse i dagsordenen til mødet i udvalget.

Forslaget betyder, at linje 68 vil have 6 afgange i myldretiden ved Høje Gladsaxe, hvor buslinjen i dag har 3 afgange, og 4 afgange i dagtimerne mod 2 afgange i dag. Samtidig reduceres frekvensen på linje 4A mellem Emdrup Torv og Buddinge Station til 6 afgange i timen i myldretiden.