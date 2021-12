”Alvorlig” hændelse på Søborg Parkallé

Foto: Peter Kenworthy.

Stort politiopbud og ambulance på hjørnet af Gustav Wieds Vej til formodet knivstikkeri

Af Peter Kenworthy

Ambulance, indsatsleder, 4-5 politibiler og omkring 10 politifolk stod på hjørnet af Søborg Parkalle og Gustav Wieds Vej klokken lidt i 15 onsdag eftermiddag, hvor politiet havde spærret vejen af og forment beboere der boede inden for afspærringen adgang.

”Der er sket noget alvorligt”, havde politiet fortalt en beboer som uden held forsøgte at komme ind i sin lejlighed, fortalte hun.

Klokken 15.15 blev en ung mand iført hvid fulddragt og strips ført ud gennem afspærringen, og ind i en politibil.

Københavns Vestegns Politi meldte klokken 15.30 ud at der er tale om en anmeldelse af et knivstikkeri, som de har undersøgt siden klokken 14.30.

Politiet var stadig til stede ved 18-tiden, hvor vejen desuden stadig var spærret af. Man fortæller 18.30 at efterforskningen fortsætter, at lokalbetjente vil være i området med den mobile politistation til ud på aftenen. Samt at man gerne hører fra vidner og andre med info om hændelsen – enten ved at man kontakter lokalbetjentene på stedet eller ringer på døgnnummer 4386 1448.

Det har ikke været muligt for Gladsaxe Bladet at få yderligere kommentarer fra politiet, efter gentagende forsøg på henvendelser.

opdateres…



