Ambition om social balance

Forskelle mellem Gladsaxe og Værebro, Høje Gladsaxe og Mørkhøj er stadig markante og skal mindskes, mener byrådet

Af Peter Kenworthy

Status på den sociale balance i Gladsaxe i 2021 er at de tre boligområder er mere udfordrede end resten af kommunens boligområder, men at forskellene er mindre end forventet, samt at indkomst og uddannelsesniveau er stigende – selvom de, for de tre områder, stadig ligger markant under det gennemsnitlige niveau i Gladsaxe Kommune.

Værebro og Mørkhøj almene boliger er særligt udfordret på det sociale mix, mens Høje Gladsaxe har en langt højere grad af socialt mix i de kommunale institutioner. Mørkhøj almene boliger er det af de tre boligområder, der vurderes højest af den omkringliggende by.

Byrådet besluttede i enighed – på byrådsmødet 15. december – at ambitionen for social balance frem mod 2030 bliver, at Gladsaxe og de tre Social Balance-områder udvikler sig positivt, at forskellen mellem Gladsaxe og de tre områder løbende mindskes og at Økonomiudvalget har særligt fokus på forældres bekymring for deres børns fremtidsudsigter, social tryghed og de tre Social Balance-områders image.