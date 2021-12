Asbest på flere skoler

Foto: Colourbox.

Asbestkortlægning finder asbestfibre på syv af kommunens skoler

Af Peter Kenworthy

Børne- og Undervisningsudvalget fik 2. december en orientering om asbestsituationen på syv af kommunens skoler (Mørkhøj, Gladsaxe, Skovbrynet, Stengård, Enghavegård, GXU og Bakkeskolen), ud fra en ny asbestkortlægning lavet af Dansk Miljø Analyse, der blev sat i gang på baggrund af fund af asbestfibre på Grønnemose Skole.

Ifølge analysen er der fundet asbestfibre på alle skolerne – men ikke i nogen lokaler med varigt ophold på skolerne, herunder undervisningslokaler.

– Der er her tale om lukkede forekomster, der ikke har spredningsrisiko, men som kan udgøre en risiko ved forkert håndtering og mekanisk bearbejdning, kan man læse i dagsordenen.

Man kan samtidig læse at der, på Mørkhøj Skole, ”er asbest i tagkonstruktionerne og loftrummene er ikke støvtætte. Derfor er der risiko for at asbest kan sprede sig til lokalerne”. At der er konstateret spredt asbest i krybekælder og ventilationsskakt på Gladsaxe Skole og i kældre, teknikrum og depotrum på Skovbrynet Skole. At der er spredt asbest i ”sekundære områder” på Enghavegård Skole og i en krybekælder på GXU. Samt at der på Bakkeskolen er konstateret asbest i støvprøver fra toiletter og depoter.

På Stengård Skole er et brud på isoleringen forseglet, og der gennemføres asbestrengøring. Og der er planlagt eller igangsat rengøring og/eller udbedringer på alle de andre skoler, ligesom alle risikoområder er afspærret.

Søborg Skole blev kortlagt i 2020 og Vadgård kortlægges i juleferien.