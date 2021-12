Nogen af de nuværende børn fra 6.a. og 6.b. på Bagsværd Kostskole og Gymnasium med et af de tre flag, som er med i konkurrencen om at blive Bagsværd nye flag - hvis du bor i Bagsværd, kan du være med til at bestemme hvilket. Foto: Privat.

Skolebørn har designet Bagsværds nye flag

Af Peter Kenworthy

Den 15. juni 1219 dalede Dannebrog mod jorden under et slag i Estland og blev grebet af den danske Kong Valdemar. Flaget gav, ifølge myten, kongens tropper mod til at besejre Esterne. Og også i Bagsværd er der brug for mod og håb, mener lærer på Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Maria Kruse.

– I BID Bagsværd går talen altid på, hvordan vi kan fremme alle de gode muligheder der er i byen. Herunder også hvordan vi kan fejre forskellige begivenheder i byen. Heldigvis præsterer Bagsværd en flot flagallé gennem hovedgaden. Men der er ikke dalet et Bagsværdflag til jorden, fortæller Maria Kruse.

Sidste års 5.a og 5.b på Bagsværd Kostskole og Gymnasium tog dog udfordringen op sammen med mediefagslærer Christina Gerding og Maria Kruse, som er innovationslærer. Projektet er lavet i et samarbejde mellem Bagsværd Kostskole og Gymnasium og BID Bagsværd, med Bagsværd Kostskole og Gymnasium som igangsætter.

Research og design

– Vi ville udvikle et flag, som præsenterede byen med alle de forskellige muligheder, der er for både børn, unge, voksne og gamle. Eleverne blev sat til at researche og fandt ud af mange spændende facts om Bagsværd. Blandt andet, at navnet ”Bagsværd” kommer af det tyskklingende ord ”Bacswerthe” eller ”Bagsuerge” (der formodes at betyde bakke eller skråning med fyrretræer). Eleverne i 5.klasse fandt ud af, at allerede i 1861 gik man sammen om at bygge og oprette Bagsværd Asyl, som var kommunens første vuggestue og børnehave. På elevernes egen hjemmebane, Bagsværd Kostskole og Gymnasium, kan de bryste sig af at have en af landets ældste elevråd, fortæller hun.

– Med al deres viden om byen gik eleverne i gang med at designe forskellige forslag til Bagsværd flag. De brugte computerne og Photopea (et billedredigeringsprogram i skoletube). Det blev mange forskellige og flotte forslag på flag. I samarbejde med Trine Panum blev der udvalgt tre flag. De tre udvalgte flag har elementer fra flere forskellige forslag, dog sat sammen på ny, tilføjer Maria Kruse.

Hvilket flag der skal dale ned over byen, skal borgerne være med til at bestemme. Når et af flagene er valgt ud, bliver de produceret og flagene vil fremadrettet blive hejst foran butikker i Bagsværd, og stå som symbol for alt det Bagsværd kan og gør.

For at se flagene og stemme på hvilket flag du synes bedst om, skal du gå ind på følgende link: da.surveymonkey.com/r/RT3PDZR