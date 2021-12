Bedre pleje

Anbefalingerne fra opgaveudvalget taler meget ind i den problemstilling der er i den aktuelle sag på Møllegården, mener formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Dorthe Wichmand Müller. Foto: Kaj Bonne.

Kvaliteten i kommunens ældrepleje skal ”fastholdes og udvikles”

Af Peter Kenworthy

Den 1. december havde Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget et katalog fra et nyt opgaveudvalg, der skulle komme med anbefalinger til hvordan kvaliteten kan fastholdes og udvikles i pleje- og demensboliger og i hjemmeplejen i Gladsaxe Kommune, på dagsordenen.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget vedtog at arbejde videre med en række af anbefalingerne.

Blandt andet at yde faglig ledelse i pleje- og demensboligerne tættere på medarbejdere og borgere, for at understøtte at faresignaler på forråelse opdages hurtigere.

Samt at der skal tilbydes en grundigere introduktion til nye beboere og deres familier, mere tid til modtagelsen når en ny beboer flytter ind, samt at medarbejderne i pleje- og demensboligenheder skal tilbydes systematisk supervision fra en fagprofessionel.

Desuden forslås det at der forventningsafstemmes med borgeren og familien, før hjemmeplejen kommer i hjemmet, samt i pleje- og demensboligenhederne.

Og anbefalingerne fra opgaveudvalget taler meget ind i den problemstilling der er i den aktuelle sag på Møllegården, hvor fire medarbejdere blev sendt hjem efter ydmygende behandling af beboere på plejecentret, og Møllegården blev politianmeldt, fortæller formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Dorthe Wichmand Müller (F).

– Derudover vil der blive arbejdet videre i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget med hele området – dels via temamøder og dels med en klar handleplan, der dels sikrer at vi kan sætte ind forebyggende og forbedrende, og også fremmer psykologisk tryghed så forråelse opdages hurtigt. Hvis det viser sig at der er brug for yderligere indsatser vil disse blive drøftet og behandlet i udvalget, tilføjer hun.