Bedst i test

Gladsaxe Kommune har den mest sikre hjemmeside blandt landets 20 største kommuner. Foto: Peter Kenworthy.

En undersøgelse blandt landets 20 største kommuner viser, at næsten halvdelen ikke lever op til de seneste sikkerhedsstandarder for hjemmesider og mail. Men Gladsaxe gør – og får klart bedste score

Af Peter Kenworthy

Der har været en del bøvl med it-sikkerhed, ”sikkerhedshændelser” og datalæk i Gladsaxe i de senere år.

Men det går den rigtige vej. I juni vedtog Gladsaxe Kommune en dataetisk politik. Og i november kunne man læse, i en status fra datasikkerhedsrådgiveren for arbejdet med informationssikkerheden i Gladsaxe Kommune, at antallet af sikkerhedshændelser var faldet væsentligt i forhold til sidste år.

Tech-mediet Billig-Webhosting.dk har nu desuden testet og undersøgt hjemmesider og domæner hos landets 20 største kommuner for at finde ud af, om de understøtter teknologier anbefalet af Center For Cybersikkerhed, Rådet for Digital Sikkerhed og e-mærket, og som statslige domæner siden juli 2020 har skulle leve op til.

– I testen er alle hjemmesider f.eks. blevet testet for DNSSEC, en teknologi der sikrer at hackere ikke kan omdirigere borgere til falske sider, når de forsøger at besøge kommunale hjemmesider, og her viser det sig, at hele 9 ud af 20 kommuner ikke har implementeret denne vigtige teknologi, skriver paraply-virksomheden Webhub i en pressemeddelelse.

Gladsaxe topper listen

Gladsaxe Kommune er ikke en af dem, og kommunen får samlet set den bedste score (der omfatter en lang række sikkerhedsstandarder og teknologier) – på 94 procent – af de 20 kommuner. København og fire andre kommuner deler andenpladsen med 79 procent, og Odense ligger sidst med kun 32 procent.

Eneste skår i glæden er at forbindelsen med domænet er utilstrækkelig sikret, og at trafik mellem websitet og besøgende derfor ikke er tilstrækkeligt sikret med kryptering mod ’aflytningen’ og manipulation. Samt at alle anbefalede applikationssikkerhedsindstillinger ikke er indstillet på domænet.

Men der er stor ros til Gladsaxe Kommune i undersøgelsen.

– Gladsaxe Kommune er klart den kommune der klarer sig bedst når der kommer til Digital Sikkerhed på deres hjemmeside. De har en flot score på hele 94%, hvilket indikerer, at de har godt styr på både DNSSEC og mange andre teknologier og standarder, skriver Billig-Webhosting.dk.

Ny national strategi

Cybertruslen er blevet et grundvilkår, og er i dag en af de mest alvorlige trusler mod Danmark. Regeringen lancerede derfor en ny strategi 15. december, der skal sætte rammen for arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i Danmark de kommende tre år. Strategien har fokus på såvel stat og kritisk infrastruktur som på borgerne og på erhvervslivet.

Med strategien sætter regeringen fire strategiske målsætninger, der sætter rammen for udviklingen mod et stærkere og mere sikkert digitalt Danmark: Bedre beskyttelse af de samfundsvigtige funktioner, øget kompetenceniveau og ledelsesforankring, styrkelse af det offentligt-private samarbejde og aktiv deltagelse i den internationale kamp mod cybertruslen.

– Med den nye strategi øger vi ambitionsniveauet og stiller flere krav til sikkerhedssystemer og forebyggelse, fordi det er afgørende, at både myndigheder, virksomheder og borgere sikkert og trygt kan benytte digitale løsninger, udtaler finansminister Nicolai Wammen (A).