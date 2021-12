Beskæftigelsesplan godkendt

Foto: Peter Kenworthy.

Virksomhedernes kommercielle mål og rekrutteringsbehov skal understøttes samtidig med at flest muligt ledige kommer i arbejde

Af Peter Kenworthy

Hvert år udarbejder Gladsaxe Kommune en beskæftigelsesplan, der fastsætter konkrete målsætninger for Jobcenteret og Ungeenhedens arbejde i det følgende år. Beskæftigelsesplanen afspejler prioriteringer, som er fastlagt af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

– Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission er at medvirke til at skabe gode rammer og vilkår, så ledige, unge og udsatte grupper kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen skal være baseret på rette indsats til rette tid, så den bliver til størst mulig gavn for kommunens borgere og virksomheder, kan man blandt andet læse i Beskæftigelsesplan 2022.

Jobcenteret og Ungeenheden skal desuden være med til at sikre en værdig beskæftigelsesindsats, og beskæftigelsesindsatsen skal organiseres, så den tager udgangspunkt i både efterspørgslen blandt det lokale erhvervslivs samt borgerens ressourcer.

– Målet er, at virksomhedernes kommercielle mål og rekrutteringsbehov understøttes samtidig med, at flest mulige af Gladsaxe Kommunes ledige kommer i arbejde, tilføjes det i planen.

I planen står der desuden at det er afgørende, at flest mulige borgere er selvforsørgende. At beskæftigelse og uddannelse kan medvirke til en øget livskvalitet. At kommunens udgifter til forsørgelsesydelser bliver mindre, og at den sociale balance styrkes, hvis flere kommer i arbejde.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte Beskæftigelsesplan 2022 30. november.