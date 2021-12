Biodiversitet i tilbagegang

Foto: Peter Kenworthy.

Det største problem for biodiversiteten i Danmark er at der mangler plads til vild natur, skriver forskere fra Aarhus Universitet i en ny rapport

Af Peter Kenworthy

Det er ikke lykkedes at standse tabet af biodiversitet. Tværtimod kan vi konkludere at biodiversiteten er i stadig tilbagegang, kan man læse i en rapport fra Aarhus Universitets ”Nationalt Center for Miljø og Energi”.

Her har en forskergruppe fra Aarhus Universitet har samlet og evalueret data fra det nationale overvågningsprogram NOVANA, Den Danske Rødliste og andre data fra Danmarks natur.

– Også i Danmark foregår menneskers brug af plads og naturressourcer på bekostning af biodiversiteten. På verdensplan ligger Danmark i den tunge ende som verdens næstmest opdyrkede land, og samme kedelige bundplacering indtager vi i Europa vurderet på at hovedparten af de naturtyper og arter, som er beskyttet af Habitatdirektivet har en ugunstig bevaringsstatus, skriver man i rapporten.

Gladsaxe indtager en 48. plads i et naturkapitalindeks over de danske kommuner, lavet af Aarhus Universitet og Danmarks Naturfredningsforening. I 2015 lå Gladsaxe nummer 26.