Borgmesteren fik ridderkors

Foto: Gladsaxe Kommune.

I november uddelte borgmester Trine Græse (A) ridderkors til tre af byrådets medlemmer for mange års indsats i politik, og i januar til en enkelt. I forbindelse med det sidste byrådsmøde i 2021 var det så borgmesterens tur til at få overrakt et ridderkors, som kommunaldirektør Ulrich Schmidt-Hansen havde indstillet hende til

Af Peter Kenworthy

– Som politiker og borgmester er du knivskarp. Du husker som en elefant. Mange gange husker du detaljer, som mere eller mindre har fortonet sig i erindringstågerne hos selv de bedste embedsmænd. Du har en fantastisk arbejdskapacitet og vedholdenhed. Så vi skal virkelig stå på tæer som embedsmænd for at kunne støtte og rådgive dig, sagde Ulrich Schmidt-Hansen blandt andet i sin tale ved overrækkelsen. Når man har været medlem af en kommunalbestyrelse eller byråd i mere end 16 år, kan man indstilles til at modtage Ridderkorset, hvis man vurderes at have gjort sig fortjent til det.