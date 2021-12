CASA vil bygge på Fremtidsvej

Det planlagte byggeri set fra luften. Foto: Casa.

Ejendomsudvikleren skal blandt andet opføre et nyt kontordomicil på grunden

Af Peter Kenworthy

Byggeriet på Fremtidsvej tæt på Buddinge Station vil rumme både seniorboliger og kontordomicil. Sidstnævnte forventer CASA selv at besætte de fleste kvadratmeter af, da de nuværende kontorfaciliteter i Søborg er ved at blive for små, fortæller man.

– Vi er meget glade for at have til huse i Gladsaxe Kommune. Udover den gode placering har kommunen også nogle bæredygtige værdier og initiativer, der passer godt med vores egne. Det har derfor længe været et ønske at finde en god beliggenhed her for et nyt CASA-domicil, der kan matche vores vækstambitioner. Med dette projekt får vi samtidig mulighed for at give tilbage til borgerne i kommunen i form af et bæredygtigt, moderne byggeri, der rummer både erhverv og Gladsaxe-borgere, fortæller CEO i Casa, Torben Modvig.

Projektet tegnes af Danielsen Architectecture og Danielsen Urban Landscape, der har vundet opgaven i arkitektkonkurrence. Udviklingen af ejendommen er i gang og forventes afsluttet i slutningen af 2022. Byggeopstart forventes i starten af 2023.