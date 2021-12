Man skal stå tidligt op hvis man vil undgå coronakøen på Telefonfabrikken. Foto: Peter Kenworthy.

Det skal være nemmere for borgere at blive coronatestet og –vaccineret, mener formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Af Peter Kenworthy

Corona-tallene i Gladsaxe er kommet over 800 smittede per 100.000, og et stigende antal skal testes som smittede, nær kontakt eller anden kontakt. Men hvis man bestiller tid til en PCR-test på Telefonfabrikken kan man risikere at der er flere dages ventetid og at testresultatet lader vente på sig.

– Som kommune har vi forsøgt at lægge pres alle de steder, hvor det er muligt. Både KL og i vores direkte dialog med Region Hovedstaden. Desværre har det ikke givet resultat. Og det er bestemt ikke tilfredsstillende. For hvis vi skal bekæmpe den her epidemi effektivt, skal det være nemt for borgerne, både at blive testet og vaccineret, siger formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget Dorthe Wichmand Müller (F).

– Og det er det kun, hvis der er en lokal og nemt tilgængelig mulighed. Det nytter heller ikke noget, at man skal vente i dagevis for at få et testresultat, når man samtidig skal kunne passe sit arbejde og børnene skal kunne passe deres skole. Derfor fortsætter vi også med at presse på, hvor vi kan, tilføjer hun.

Hvis man er nær kontakt, kan man dog ringe og få en særlig tid til test udenom tidsbestillingen, på coronaprøver.dk.