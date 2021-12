Coronapasset skal frem

Foto: Peter Kenworthy.

Krav om coronapas på kommunale arbejdspladser i Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Vi skal for tiden blandt andet vise coronapas hvis vi rejser, besøger restauranter, tager til koncerter eller i nattelivet, og bruger liberale serviceerhverv med personkontakt som tatovører og frisører. Desuden kan virksomheder kræve coronapas af medarbejderne, ligesom statslige arbejdsgivere og regionerne kræver coronapas hos medarbejderne, kan man læse på coronasmitte.dk.

Nu indfører Gladsaxe Kommune også krav om coronapas på kommunens arbejdspladser – fra mandag 6. december. Her skal medarbejderne kunne vise gyldigt coronapas, hvis de bliver bedt om det, når de er på arbejde.

– I Gladsaxe Kommune vælger vi at holde smitten nede, så borgere og medarbejdere kan være trygge ved at færdes på de kommunale arbejdspladser. Derfor har vi valgt at benytte os af denne mulighed, og har udarbejdet et sæt retningslinjer, som er godkendt af Direktørkredsen og de faglige repræsentanter i Hovedudvalget, skriver kommunaldirektør Ulrich Schmidt-Hansen i et brev til kommunens medarbejdere.

– Hvis du møder op uden gyldigt coronapas eller undlader at følge påbud om at lade dig teste, vil det kunne få konsekvenser for dit ansættelsesforhold, herunder advarsel, afskedigelse eller bortvisning. Hvis du hjemsendes på grund af manglende test, hjemsendes du uden løn, tilføjer kommunaldirektøren i brevet.